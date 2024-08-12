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Замглавы Минэнерго задержали на взятке в полмиллиона долларов: Галущенко помог раскрыть схему

Фото: замглавы Минэнерго задержали на взятке в полмиллиона долларов (t.me/nab_ukraine)
Автор: Александр Мороз

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины при содействии министра энергетики Германа Галущенко разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Отмечается, что за указанную сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах восточного фронта – Покровском.



Кроме замминистра к указанной сделке были привлечены несколько сообщников по энергетической отрасли, за что все задействованные лица будут привлечены к ответственности.


Министерство безотлагательно внесло представление в Кабинет министров об увольнении указанного чиновника. Соответствующее решение будет принято сегодня. Ведомство тесно сотрудничает с СБУ, НАБУ и другими правоохранительными органами в целях полного искоренения коррупции в энергетической отрасли.

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Служба безопасности УкраиныМинэнерго