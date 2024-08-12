Замглавы Минэнерго задержали на взятке в полмиллиона долларов: Галущенко помог раскрыть схему

Отмечается, что за указанную сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах восточного фронта – Покровском.





Кроме замминистра к указанной сделке были привлечены несколько сообщников по энергетической отрасли, за что все задействованные лица будут привлечены к ответственности.



Министерство безотлагательно внесло представление в Кабинет министров об увольнении указанного чиновника. Соответствующее решение будет принято сегодня. Ведомство тесно сотрудничает с СБУ, НАБУ и другими правоохранительными органами в целях полного искоренения коррупции в энергетической отрасли.