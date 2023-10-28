Заступника глави Нацполіції Тишлека відсторонили після скандалу, - МВС

Згідно з розслідуванням журналістів видання Bihus.Info, дружина заступника голови Нацполіції Тишлека станом на літо 2023 року досі не позбулася російського паспорта, а сам він нібито користується нерухомістю та автомобілем родини партнера ватажка ростовського кримінального угрупування.

Водночас Тишлек заявив, що факти із його біографії "були викривлені", та ініціював розслідування щодо самого себе в ДБР.

Реакція МВС

За даними Клименка, Тишлек після опублікованого журналістського розслідування дійсно публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформацію.

"Кримінальне провадження вже триває. Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності державі та присязі - неприпустимі. Особливо в час війни", - підкреслив глава міністерства.

Клименко запевнив, що якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, то стосовно Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення.

"А до отримання висновків слідства він буде відсторонений від виконання службових обовʼязків", - повідомив міністр.

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