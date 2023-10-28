Замглавы Нацполиции Тишлека отстранили после скандала, - МВД

Согласно расследованию журналистов издания Bihus.Info, супруга заместителя главы Нацполиции Тишлека по состоянию на лето 2023 года до сих пор не лишилась российского паспорта, а сам он якобы пользуется недвижимостью и автомобилем семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

В то же время Тишлек заявил, что факты из его биографии "были искривлены", и инициировал расследование самого себя в ДБР.

Реакция МВД

По данным Клименко, Тишлек после опубликованного журналистского расследования действительно публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию.

"Уголовное производство уже ведется. Я лично с нетерпением ожидаю результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Потому что сомнения в верности государству и присяге - недопустимы. Особенно во время войны", - подчеркнул глава министерства.

Клименко заверил, что если озвученные в СМИ факты подтвердятся, то в отношении Тишлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения.

"А до получения выводов следствия он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сообщил министр.

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