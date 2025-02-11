Заступник Сійярто прибув до Києва за поясненнями щодо "наклепницької кампанії" проти Угорщини

Як пише видання, Модьор заявив, що домагатиметься від українського керівництва пояснень щодо "наклепницької кампанії", яка, за даними угорських спецслужб, нібито ведеться за підтримки України.

"Уряд буде захищати країну від будь-яких спроб зовнішнього впливу, оскільки у нас немає інтересів, які стоять вище угорських", - Модьор.

Що передувало

Нещодавно лідер парламентської фракції угорської правлячої партії Фідес Мате Кочиш, що, за даними угорських спецслужб, Україна нібито проводить кампанію, спрямовану на дискредитацію прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Кочиш вважає, що метою цієї кампанії є підрив міжнародного іміджу Орбана та послаблення позицій Угорщини у відстоюванні власних інтересів. Політик заявляв, що Україна "витратила значні кошти на цю операцію", а українські структури вже нібито почали збирати інформацію та створювати фейкові новини.

"Очевидно, що таке грубе зовнішнє втручання у внутрішньополітичні відносини Угорщини не може залишитися без жорсткої відповіді. Мета моєї нинішньої поїздки до Києва - вимагати від українського керівництва пояснень з усього, що відбувається, а у разі відсутності пояснень - описати можливу реакцію Угорщини," - заявив Модьор.