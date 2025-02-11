Заместитель Сийярто прибыл в Киев за объяснениями по поводу "клеветнической кампании" против Венгрии

Как пишет издание, Модьор заявил, что будет добиваться от украинского руководства объяснений относительно "клеветнической кампании", которая, по данным венгерских спецслужб, якобы ведется при поддержке Украины.

"Правительство будет защищать страну от любых попыток внешнего влияния, поскольку у нас нет интересов, которые стоят выше венгерских", - Модьор.

Что предшествовало

Недавно лидер парламентской фракции венгерской правящей партии Фидес Мате Кочиш, что, по данным венгерских спецслужб, Украина якобы проводит кампанию, направленную на дискредитацию премьер-министра Виктора Орбана.

Кочиш считает, что целью этой кампании является подрыв международного имиджа Орбана и ослабление позиций Венгрии в отстаивании собственных интересов. Политик заявлял, что Украина "потратила значительные средства на эту операцию", а украинские структуры уже якобы начали собирать информацию и создавать фейковые новости.

"Очевидно, что такое грубое внешнее вмешательство во внутриполитические отношения Венгрии не может остаться без жесткого ответа. Цель моей нынешней поездки в Киев - требовать от украинского руководства объяснений по всему происходящему, а в случае отсутствия объяснений - описать возможную реакцию Венгрии", - заявил Модьор.