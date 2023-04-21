Заступник прем'єра Британії йде у відставку через звинувачення у булінгу

Британський адвокат Адам Толлі провів масштабне розслідування щодо залякування державних службовців Домініком Раабом. За його даними, міністр часто заходив далі, ніж критика, і, ймовірно, ображав чиновників Міністерства юстиції.

За інформацією The Guardian, щонайменше 24 британські держслужбовці подали скарги на Рааба через булінг. Деякі з них говорили, що він принижував і знущався над підлеглими, доводячи інколи до сліз. Одна з підлеглих навіть зазначила, що спілкування з Раабом викликало у неї суїцидальні настрої.

У п'ятницю, 21 квітня, заступник прем'єра у своїх соцмережах повідомив, що подає у відставку після оприлюднення звинувачень. Він вибачився за "ненавмисний стрес або образу", але зазначив, що його відставка викликає "небезпечний прецедент". На його думку, у майбутню таким чином політики можуть позбуватися міністрів.

Раніше Домінік Рааб пообіцяв залишити посаду, якщо після проведення незалежного розслідування підтвердяться факти його неналежної поведінки. Звіт прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку передали нещодавно, він погодив відставку свого близького політичного союзника.

Нагадаємо, Генрик Ковальчик звільнився з посади міністра сільського господарства Польщі через проблеми з українським зерном.

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