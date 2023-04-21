Заместитель премьера Британии уходит в отставку из-за обвинений в буллинге

Британский адвокат Адам Толли провел масштабное расследование касательно запугивания государственных служащих Домиником Раабом. По его данным, министр часто заходил дальше критики и, вероятно, оскорблял чиновников Министерства юстиции.

По информации The Guardian, по меньшей мере 24 британских госслужащих подали жалобы на Рааба из-за буллинга. Некоторые из них говорили, что он унижал и издевался над подчиненными, иногда доводя до слез. Одна из подчиненных отметила, что общение с Раабом вызвало у нее суицидальные настроения.

В пятницу, 21 апреля, заместитель премьера в своих соцсетях сообщил, что подает в отставку после обнародования обвинений. Он извинился за "непреднамеренный стресс или оскорбление", но отметил, что его отставка вызывает "опасный прецедент". По его мнению, в будущее таким образом политики могут избавляться от министров.

Ранее Доминик Рааб пообещал уйти с должности, если после проведения независимого расследования подтвердятся факты его ненадлежащего поведения. Отчет премьер-министру Британии Риши Сунаку передали недавно, он согласовал отставку своего близкого политического союзника.

Напомним, Генрик Ковальчик уволился с должности министра сельского хозяйства Польши из-за проблем с украинским зерном.

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