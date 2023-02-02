Заступник голови митниці Черкаський написав заяву про звільнення, - Арахамія

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.

Як повідомлялось раніше, вчора Кабінет міністрів розпочав дисциплінарне провадження щодо Черкаського, його було усунено від виконання обов'язків.

"Вночі Черкаський написав заяву, на наступному КМУ буде проведена", - написав Арахамія.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кабінет міністрів звільнив керівництво Державної митної служби. Зокрема, з посади звільнили виконуючого обов'язки голови митної служби Вячеслава Демченка.

Кабінет Міністрів призначив тимчасового очільника Державної митної служби України. Ним став заступник голови ДМС Сергій Звягінцев.

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