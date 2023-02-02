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Заступник голови митниці Черкаський написав заяву про звільнення, - Арахамія

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Четвер 02 лютого 2023 20:05
Заступник голови митниці Черкаський написав заяву про звільнення, - Арахамія Фото: заступник очільника Державної митної служби Руслан Черкаський (customs.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Заступник очільника Державної митної служби Руслан Черкаський написав заяву про звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.

"Вночі Черкаський написав заяву, на наступному КМУ буде проведена", - написав Арахамія.

Як повідомлялось раніше, вчора Кабінет міністрів розпочав дисциплінарне провадження щодо Черкаського, його було усунено від виконання обов'язків.

Заступник голови митниці Черкаський написав заяву про звільнення, - Арахамія

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кабінет міністрів звільнив керівництво Державної митної служби. Зокрема, з посади звільнили виконуючого обов'язки голови митної служби Вячеслава Демченка.

Кабінет Міністрів призначив тимчасового очільника Державної митної служби України. Ним став заступник голови ДМС Сергій Звягінцев.

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Державна митна служба
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