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Заместитель главы таможни Черкасский написал заявление об увольнении, - Арахамия

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Четверг 02 февраля 2023 20:05
Заместитель главы таможни Черкасский написал заявление об увольнении, - Арахамия Фото: заместитель главы Государственной таможенной службы Руслан Черкасский (customs.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Замглавы Государственной таможенной службы Руслан Черкасский написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.

"Ночью Черкасский написал заявление, на следующем КМУ будет проведено", - написал Арахамия.

Как сообщалось ранее, вчера Кабинет министров начал дисциплинарное производство по Черкасскому, он был отстранен от исполнения обязанностей.

Заместитель главы таможни Черкасский написал заявление об увольнении, - Арахамия

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет министров уволил руководство Государственной таможенной службы. В частности, с должности уволили исполняющего обязанности главы таможенной службы Вячеслава Демченко.

Кабинет Министров назначил временного главу Государственной таможенной службы Украины. Им стал заместитель председателя ГТС Сергей Звягинцев.

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Государственная таможенная служба
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