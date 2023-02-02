Заместитель главы таможни Черкасский написал заявление об увольнении, - Арахамия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.

Как сообщалось ранее, вчера Кабинет министров начал дисциплинарное производство по Черкасскому, он был отстранен от исполнения обязанностей.

"Ночью Черкасский написал заявление, на следующем КМУ будет проведено", - написал Арахамия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет министров уволил руководство Государственной таможенной службы. В частности, с должности уволили исполняющего обязанности главы таможенной службы Вячеслава Демченко.

Кабинет Министров назначил временного главу Государственной таможенной службы Украины. Им стал заместитель председателя ГТС Сергей Звягинцев.

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