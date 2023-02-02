Заместитель главы таможни Черкасский написал заявление об увольнении, - Арахамия
Замглавы Государственной таможенной службы Руслан Черкасский написал заявление об увольнении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.
"Ночью Черкасский написал заявление, на следующем КМУ будет проведено", - написал Арахамия.
Как сообщалось ранее, вчера Кабинет министров начал дисциплинарное производство по Черкасскому, он был отстранен от исполнения обязанностей.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет министров уволил руководство Государственной таможенной службы. В частности, с должности уволили исполняющего обязанности главы таможенной службы Вячеслава Демченко.
Кабинет Министров назначил временного главу Государственной таможенной службы Украины. Им стал заместитель председателя ГТС Сергей Звягинцев.
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