Заступник генпрокурора їздив у відпустку попри пряму заборону Зеленського

"Фото опублікувала дружина Симоненка в інстаграм. За інформацією джерел у правоохоронних органах Симоненко перебував у відпустці за кордоном 10 днів. Виїзд з України 30.12.2022 через пункт пропуску Краківець на автомобілі мерседес р.н. ВС 0001 ХН, разом з Віктор Деркач (за кермом). Повернення в Україну 08.01.2023 через пункт пропуску Краківець разом з Роман Серетко (за кермом) на тому ж авто", - написав Ткач.

За його даними, авто зареєстроване на компанію ТОВ "ХОЛДИНГ "ГРАНД ГОТЕЛЬ". Компанія належить дружині відомого львівського підприємця і депутата Григорія Козловського.

"Правоохоронці рівня Симоненка не можуть не знати чим саме займається людина, яка має стосунок до ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика", почесний президента ФК "Рух" та власник улюбленого з початку повномасштабного вторгнення росії серед нашої еліти готелю у Львівській області Emily Resort, який гостинно, а іноді навіть безкоштовно, приймає топ-посадовців на ночівлю, тиждень, місяць", - додав Ткач.

"Питань, власне, декілька: Як пройшла десятиденна новорічна відпустка заступника генпрокурора Симоненка в сонячній Іспанії? Що аж настільки пов‘язує тютюнового бізнесмена Козловського із заступником генпрокурора? Скільки або як Симоненко сплатив Козловському за послугу "перетин кордону" з водієм-охоронцем? Як охоронці пана Козловського виїжджають з країни? Що взагалі відбувається?" - додав журналіст.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прямо вимагав від політиків і чиновників уникати розкішного відпочинку за кордоном.

Через декілька днів після цієї промови заступник генерального прокурора Олексій Симоненко взяв 10-денну відпустку і відправився до родини в Іспанію.