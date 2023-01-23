Заместитель генпрокурора ездил в отпуск, несмотря на прямой запрет Зеленского

"Фото опубликовала жена Симоненко в инстаграммах. По информации источников в правоохранительных органах Симоненко находился в отпуске за границей 10 дней. Выезд из Украины 30.12.2022 через пункт пропуска Краковец на автомобиле мерседес р.н. ВС 0001 ХН, вместе с Виктором Деркачом (за рулем). Возвращение в Украину 08.01.2023 через пункт пропуска Краковец вместе с Роман Серетко (за рулем) на том же авто", - написал Ткач.

По его данным, авто зарегистрировано на компанию ООО "ХОЛДИНГ "ГРАНД ОТЕЛЬ". Компания принадлежит жене известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.

"Правоохранители уровня Симоненко не могут не знать чем именно занимается человек, имеющий отношение к ООО "Винниковская табачная фабрика", почетный президент ФК "Рух" и владелец любимой с начала полномасштабного вторжения россии среди нашей элиты гостиницы во Львовской области гостеприимно , а иногда даже бесплатно, принимает топ-чиновников на ночлег, неделю, месяц", - добавил Ткач.

"Вопросов, собственно, несколько: Как прошел десятидневный новогодний отпуск заместителя генпрокурора Симоненко в солнечной Испании? Что так связывает табачного бизнесмена Козловского с заместителем генпрокурора? Сколько или как Симоненко заплатил Козловскому за услугу "сечение границы" с водителем-хранителем? охранники господина Козловского уезжают из страны? Что вообще происходит?" - добавил журналист.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прямо требовал от политиков и чиновников избегать роскошного отдыха за границей.

Через несколько дней после этой речи заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко взял 10-дневный отпуск и отправился в семью в Испанию.