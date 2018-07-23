За застряглими в Барселоні українськими туристами вилетів літак

Виліт літака до Барселони відкладався з технічних причин

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак до Барселони (Іспанія), на якому до Києва повернуться застряглі українські туристи. Про це йдеться в повідомленні туроператора Join UP!

Повідомляється, що рейс YE5301 Київ-Барселона вилетів о 13:20 з аеропорту "Бориспіль". В авіакомпанії YanAir відзначили, що затримка рейсу сталася з технічних причин.

Також повідомляється, що в результаті затримки рейсу з Києва пов'язаний з ним переліт з Барселони до Києва (YE5302) очікується о 17:20. Туристи прибули в аеропорт, але не проходили паспортний і митний контроль.

Також повідомляється, в зв'язку з затримкою українці можуть претендувати на компенсацію.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, українські туристи застрягли в Барселоні. За розкладом літак з аеропорту "Бориспіль" мав вилетіти до Барселони о 3:10, проте виліт відкладали на 12:25.