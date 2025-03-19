Застряглі на МКС астронавти повернулися на Землю

У середу, 19 березня, астронавти, які застрягли на Міжнародній космічній станції (МКС), повернулися на Землю. Їхня капсула приземлилася біля берегів Флориди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Капсула SpaceX Crew Dragon з астронавтами NASA Бутчем Вілмором і Суні Вільямс приземлилася біля берегів Флориди незадовго до 18:00 за східним часом (до 01:00 за київським - ред.). Приводнення знаменує собою завершення тривалого дев'ятимісячного перебування дуету в космосі", - пише CNN.

У наступних оновленнях видання написало, що після приземлення рятувальники почали отримати капсулу SpaceX прісною водою. Так звана "прісна ванна" призначена для того, щоб видалити якомога більшу кількість солоної води.

"Солона вода викликає корозію, і ми хочемо спробувати змити якомога більше солоної води, щоб зменшити корозію металевих конструкцій", - сказала Кейт Тайс зі SpaceX.

Зазначається, що коли капсула пристикована до МКС, астронавти входять і виходять через верхній люк, який з'єднується з модулем станції. Після приземлення або ж приводнення, для виходу на Землю використовують саме бічний люк. Його відкривають уперше після повернення з орбіти, що символізує завершення місії. Наразі, як пише CNN, астронавти вперше дихають свіжим повітрям, а рятувальні команди перевіряють їхній стан, готуючись до висадки чотирьох пасажирів.

Як пише CNN, чотири астронавти, які повернулися на Землю, - Бутч Вілмор, Суні Вільямс, Нік Гейг і російський космонавт Олександр Горбунов - вийдуть із корабля на ношах. Це звичайний запобіжний захід, якого SpaceX завжди вживає, коли астронавти повертаються з багатомісячних подорожей у космос.

За останньою інформацією CNN, астронавти вже залишають капсули.