Застрягли в "маяках". Які умови програми МВФ не виконала Україна і чим це загрожує

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Один із "маяків" програми може загальмувати новий транш

"Нафтогаз" хоче грошей на імпорт газу

Фактор Трампа

Сьомий перегляд кредитної програми EFF від Міжнародного валютного фонду, який розпочався 20 лютого, може завершитися не так вдало, як шість попередніх. За інформацією РБК-Україна, за підсумками роботи місії для України може з'явитися попередня умова (prior actions). І тільки після її виконання питання про виділення чергового - восьмого - траншу буде винесено для схвалення на засідання ради директорів МВФ.

До перегляду меморандуму з МВФ Україна не виконала два "структурних маяки", тобто умови для продовження фінансування.

Один із "маяків" програми може загальмувати новий транш

Перший "маяк" - скасування так званих "правок Лозового". Йдеться про зміни до низки кодексів, ухвалених Радою ще 2017 року. Серед іншого, вони обмежують строк досудових розслідувань злочинів. Тоді було передбачено, що в разі нерозкриття справи у встановлені строки кримінальне провадження необхідно закривати. Дія таких обмежень створює умови, за яких корупціонери можуть уникнути покарання.

У меморандумі з МВФ умова про скасування "правок Лозового" з'явилася влітку минулого року. І вже двічі термін виконання цього "маяка" відкладався. За останньою версією меморандуму його потрібно було виконати до кінця грудня 2024 року. Але Рада не може ухвалити рішення. Остання спроба внести зміни до законодавства з цього питання була в середині січні, але законопроєкт так і не був включений до порядку денного.

Проти скасування цих "правок" виступає бізнес, побоюючись, що розслідування кримінальних справ можуть стати нескінченними. Співрозмовник видання, знайомий із процесом переговорів, повідомив, що дискусія з цього питання з МВФ триває, і, можливо, терміни виконання цієї умови можуть бути перенесені ще раз.

Переговори місії МВФ із представниками уряду України (фото: t.me/Denys_Smyhal)

Другий невиконаний "маяк" - створення нового Адміністративного суду. Ця умова з'явилася в меморандумі з МВФ наприкінці 2023 року. Адмінсуд має замінити ліквідований Окружний адміністративний суд (ОАСК).

Новий суд розглядатиме справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК). Термін виконання цього "маяка" теж переносився кілька разів. Але зараз, за інформацією видання, місія МВФ з цього питання займає більш жорстку позицію і не налаштована далі продовжувати терміни.

Заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк теж вважає, що МВФ не зможе відстрочити виконання цієї умови. А неухвалення закону про Адмінсуд створює ризик для отримання чергового траншу від МВФ в очікувані терміни.

За інформацією джерел РБК-Україна, знайомих з перебігом переговорів з МВФ, створення Адміністративного суду, якщо рішення не буде ухвалено найближчими днями, найімовірніше, стане попередньою умовою (prior actions) для продовження фінансування.

"Якщо з питання "правок Лозового" триває дискусія, то з приводу суду - "маяк", найімовірніше, стане попередньою умовою", - сказав співрозмовник видання, знайомий із перебігом переговорів із МВФ. Таким чином, виділення чергового траншу, який очікується в розмірі 917,5 млн доларів, стане можливим лише після ухвалення відповідного закону.

"Нафтогаз" хоче грошей на імпорт газу

У рамках перегляду програми з представниками місії МВФ зустрілося керівництво НАК "Нафтогаз України". Зазвичай це відбувається не так часто - тільки у випадках, якщо в програмі є якісь умови, що стосуються газової сфери. Наразі таких умов немає.

Однак в.о. глави НАК Роман Чумак 21 лютого все ж таки провів зустріч із місією, на якій говорив про складнощі опалювального сезону і забезпечення споживачів газом. Він назвав ситуацію "непростою". "Так, вона непроста, але не критична. Нафтогаз здійснює імпорт газу в обсягах, необхідних для збалансування системи і задоволення потреб усіх груп споживачів", - процитувала Чумака прес-служба НАК.

В.о голови НАК "Нафтогаз України" Роман Чумак (фото: прес-служба Нафтогазу)

Джерела видання повідомили, що зустріч була викликана тим, що "Нафтогаз" хоче домовитися про виділення коштів компанії для імпорту газу. Обговорюються не конкретні суми, а обсяги газу. "На першому етапі йдеться про 1 млрд кубометрів газу", - сказав співрозмовник видання, знайомий із процесом переговорів.

Нагадаємо, що пошук коштів на імпорт газу веде не тільки НАК, а й керівництво Міненерго. Герман Галущенко нещодавно заявляв, що Україна потребує імпорту 1 млрд кубометрів газу. Минулого тижня він відвідував Брюссель, де проводив переговори щодо можливості фінансування імпорту або отримання газу як гранту. Однак про результати таких переговорів Міненерго не повідомляло.

За інформацією Reuters, Україна планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи вже в лютому і березні.

У МВФ, за інформацією співрозмовників видання, поки що не дали відповіді на прохання НАК. Але водночас представники місії були здивовані таким проханням, оскільки під час минулого перегляду програми в грудні 2024 року питання необхідності збільшення імпорту газу не порушувалося.

Фактор Трампа

Попри те, що поточний перегляд програми з МВФ може проходити складніше за попередні, поки що впливу нової адміністрації Білого дому на роботу Фонду не відчувається. Хоча ще в листопаді минулого року експерти зазначали, що в разі перемоги Трампа рівень лояльності МВФ до України може знизитися.

США мають максимальну квоту в капіталі МВФ - 17,4% і найбільшу кількість голосів - 16,5%, що дає змогу країні впливати на ухвалення рішень.

"Поки що жодних ускладнень, команда МВФ позитивно налаштована, незважаючи на слабке виконання Україною взятих на себе зобов'язань", - сказав виданню співрозмовник, який бере участь у процесі переговорів.

Однак ризики зміни підходу МВФ до України в перспективі все-таки залишаються, вважає голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій. "Є ризики, що Трамп добереться і до відносин між МВФ та Україною... Але у нас тут ситуація така, що навіть якщо програма піде за планом, то цього року ми виплатимо МВФ на 380 млн доларів більше, ніж отримаємо, а за 2025-2027 роки - на 1,7 млрд доларів більше. Тому плідна співпраця з Україною - це (яка-не-яка) гарантія своєчасних погашень від України на користь МВФ", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

В аналітичній компанії ICU вважають, що з великою ймовірністю перегляд програми зараз пройде без будь-яких негативних сюрпризів. "Навряд чи затримки з виконанням структурних маяків матимуть критичне значення для цього перегляду. Досвід співпраці України з МВФ у рамках поточної програми показує готовність фонду залишатися гнучким, доки зберігається переконання, що структурні маяки згодом будуть виконані", - заявили в аналітичному департаменті компанії.

При цьому, в ICU теж припускають, що в перспективі підхід МВФ до роботи з Україною може змінитися. "Є ризики, що позиція МВФ при подальших переглядах програми буде більш жорсткою в частині дотримання дедлайнів для структурних маяків. Однак і це не має стати суттєвою перешкодою для співпраці", - зазначили в ICU.

Якщо позитивні очікування підтвердяться, то фінансування від МВФ у поточному році становитиме 2,712 млрд доларів. Кошти будуть виділятися чотирма траншами: у березні 917,5 млн доларів, червні - 809,6 млн, серпні - 539,8 млн, і грудні - 445,3 млн доларів.