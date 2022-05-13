Застрелил безоружного. В Украине начинается первый суд по военным преступлениям РФ

Киевский суд сегодня, 13 мая, начнет слушания по делу российского военнослужащего Вадима Шишимарина. Это первое с начала вторжения России уголовное дело о военных преступлениях.

Сообщается, что подсудимый - 21-летний командир одного из подразделений Кантемировской танковой дивизии. Его обвиняют в том, что он воевал в Сумской области и убил безоружного мирного жителя в селе Чупаховка.

По данным следствия, после того, как украинские военные обстреляли российскую колонну Шишимарин и еще четыре российских солдата обстреляли гражданский автомобиль и угнали его, пытаясь спастись. После этого в селе Чупаховка он застрелил безоружного 62-летнего мужчину, который ехал на велосипеде и разговаривал по телефону. Преступление было совершено из автомата АК-74 в десяткам метров от дома жертвы.

Шишимарин задержан, прокуроры считают, что собрано достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. За эти действия ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Кроме того, в ближайшие дни может начаться рассмотрение еще двух дел, в том числе над российским военным Михаилом Романовым, который обвиняется в изнасиловании и убийстве в одном из сел Броварского района под Киевом.