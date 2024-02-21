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Застосунок "Армія+". В Міноборони відповіли, чи будуть там повістки

Фото: Електронних повісток у новому додатку Міноборони не буде (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Каріна Левицька

Електронних повісток у новому додатку Міноборони не буде. Застосунок створено для людей, які вже служать на фронті.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Черногоренко пояснила, що застосунок "Армія+" створюється саме для військових, тобто для тих людей, які вже перебувають на фронті.

"Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового зіткнення, на фронті. Тому електронні повістки не можуть відправлятися військовослужбовцям, оскільки вони вже мають статус і безпосередньо здійснюють задачі на фронті", - зауважила вона.

Вона також розповіла, що наразі Міноборони працює над електронним кабінетом військовозобов'язаного разом з Мінцифри.

"Для актуалізації цих даних, щоби зменшити візити до всіх установ і зробити це онлайн дуже зручним. Тому дуже скоро анонсуємо наше рішення. Я думаю, що це буде достатньо швидко", - додала вона.

Нагадаємо, ми писали, що команда ІТ-фахівців Міністерства оборони України розробляє мобільний застосунок "Армія+" для військовослужбовців. Реліз очікується влітку.

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