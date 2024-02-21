RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Приложение "Армия+". В Минобороны ответили, будут ли там повестки

Фото: Электронных повесток в новом приложении Минобороны не будет (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Карина Левицкая

Электронных повесток в новом приложении Минобороны не будет. Приложение создано для людей, которые уже служат на фронте.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Черногоренко объяснила, что приложение "Армия+" создается именно для военных, то есть для тех людей, которые уже находятся на фронте.

"Это люди, которые уже борются за свободу на линии боевого соприкосновения, на фронте. Поэтому электронные повестки не могут отправляться военнослужащим, поскольку они уже имеют статус и непосредственно осуществляют задачи на фронте", - отметила она.

Она также рассказала, что сейчас Минобороны работает над электронным кабинетом военнообязанного вместе с Минцифры.

"Для актуализации этих данных, чтобы уменьшить визиты во все учреждения и сделать это онлайн очень удобным. Поэтому очень скоро анонсируем наше решение. Я думаю, что это будет достаточно быстро", - добавила она.

Напомним, мы писали, что команда ИТ-специалистов Министерства обороны Украины разрабатывает мобильное приложение "Армия+" для военнослужащих. Релиз ожидается летом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины