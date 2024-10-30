У застосунок "Армія+" додали нові електронні рапорти для військових: деталі

Нагадаємо, застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України.

У роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року.

Доступ до додатка мають лише чинні військові. Такий функціонал, як електронні рапорти, поки що доступний тільки військовим ЗСУ, Міноборони та Держспецтранспорту. Це пов'язано із низкою правових та технічних викликів.

У майбутньому застосунок планується масштабувати на всі Сили оборони України.

Персональні дані в "Армія+" підтягуються з кількох реєстрів. Тим часом дані, які користувач вносить самостійно при заповненні е-рапортів, зберігаються на його телефоні у зашифрованому вигляді (тобто "Армія+" їх не накопичує).

Права та обов'язки посадових осіб, єдині вимоги до форми електронних рапортів, а також засади їх опрацювання унормовані в Порядку організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міноборони (затвердженому наказом міністра оборони).

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