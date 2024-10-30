В приложение "Армия+" добавили новые электронные рапорты для военных: детали

Рапорты для военных в обновленной версии "Армия+"

Заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко рассказала, что новые рапорты в "Армия+" будут появляться ежемесячно.

"В этой версии мы добавили, в частности, справку формы 5 о прохождении службы. Это один из самых востребованных документов для военных для получения гарантированных государством услуг. Например, он позволяет ребенку военного получить первоочередное право на место в детском саду", - отметила она.

В версии приложения "Армия+" 2.0 доступны следующие рапорты:

получение справки формы 5 о прохождении военной службы (с ней военнослужащие или их близкие смогут получать гарантированные государством выплаты)

(с ней военнослужащие или их близкие смогут получать гарантированные государством выплаты) выезд за пределы гарнизона (этот рапорт позволяет, например, военным во время выходных или праздничных дней покидать гарнизон для отдыха или решения личных дел)

(этот рапорт позволяет, например, военным во время выходных или праздничных дней покидать гарнизон для отдыха или решения личных дел) освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья (если самочувствие военного резко ухудшилось или он травмировался, солдат вправе получить временное освобождение от службы, чтобы восстановить здоровье)

(если самочувствие военного резко ухудшилось или он травмировался, солдат вправе получить временное освобождение от службы, чтобы восстановить здоровье) выплата единовременной денежной помощи после заключения первого контракта (это - гарантированное право для тех, кто впервые поступает на военную службу в ВСУ по контракту)

(это - гарантированное право для тех, кто впервые поступает на военную службу в ВСУ по контракту) отпуск после освобождения из плена (бойцы, желающие продолжить службу после плена, имеют право на дополнительный отпуск)

Электронные рапорты в "Армия+" (инфографика: aplus.mod.gov.ua)

Сообщается также, что у рапортов расширился функционал:

теперь инициатор может отозвать рапорт

а командиры могут просматривать предварительного согласителя рапорта

"Например, командир роты может увидеть, что на предварительном этапе рапорт солдата уже согласовал командир взвода и дальше принять решение по согласованию", - объяснили в Генштабе ВСУ.

Уточняется, что загрузить новую версию приложения "Армия+" можно:

в Play Market

в App Store

на официальной странице приложения

Пост Генштаба ВСУ (скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua)