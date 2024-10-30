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В приложение "Армия+" добавили новые электронные рапорты для военных: детали

В "Армия+" добавили 5 новых электронных рапортов для военных (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В приложение "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов. Они покрывают разные этапы службы военных в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Рапорты для военных в обновленной версии "Армия+"

Заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко рассказала, что новые рапорты в "Армия+" будут появляться ежемесячно.

"В этой версии мы добавили, в частности, справку формы 5 о прохождении службы. Это один из самых востребованных документов для военных для получения гарантированных государством услуг. Например, он позволяет ребенку военного получить первоочередное право на место в детском саду", - отметила она.

В версии приложения "Армия+" 2.0 доступны следующие рапорты:

  • получение справки формы 5 о прохождении военной службы (с ней военнослужащие или их близкие смогут получать гарантированные государством выплаты)
  • выезд за пределы гарнизона (этот рапорт позволяет, например, военным во время выходных или праздничных дней покидать гарнизон для отдыха или решения личных дел)
  • освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья (если самочувствие военного резко ухудшилось или он травмировался, солдат вправе получить временное освобождение от службы, чтобы восстановить здоровье)
  • выплата единовременной денежной помощи после заключения первого контракта (это - гарантированное право для тех, кто впервые поступает на военную службу в ВСУ по контракту)
  • отпуск после освобождения из плена (бойцы, желающие продолжить службу после плена, имеют право на дополнительный отпуск)

Электронные рапорты в "Армия+" (инфографика: aplus.mod.gov.ua)

Сообщается также, что у рапортов расширился функционал:

  • теперь инициатор может отозвать рапорт
  • а командиры могут просматривать предварительного согласителя рапорта

"Например, командир роты может увидеть, что на предварительном этапе рапорт солдата уже согласовал командир взвода и дальше принять решение по согласованию", - объяснили в Генштабе ВСУ.

Уточняется, что загрузить новую версию приложения "Армия+" можно:

  • в Play Market
  • в App Store
  • на официальной странице приложения

Пост Генштаба ВСУ (скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua)

 

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