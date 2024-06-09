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У застосунку "Резерв+" з'явиться Qr-код 18 червня, - Міноборони

Фото: у "Резерв+" з 18 червня буде Qr-код (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У мобільному застосунку "Резерв+" з'явиться Qr-код 18 червня. Це зрівняє дані з електронного реєстру з паперовим військово-обліковим документом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна.

"18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться Qr-код. Це остаточно прирівняє інформацію електронного реєстру "Оберіг" до електронного військово-облікового документа", - сказав він.

Речник зазначив, що з 18 травня у мобільному застосунку "Резерв+" оновили свої дані понад 1,6 млн військовозобов'язаних, призовників та резервістів. З них понад 200 тисяч - жінки.

Нагадаємо, раніше у Міноборони спростували п'ять міфів, які шириться у мережі щодо роботи застосунку "Резерв+".

 

Що таке "Резерв+"

З 18 травня Міністерство оборони запустило роботу електронного кабінету військовозобов'язаного. Це застосунок "Резерв+", який можна завантажити на смартфони.

Поки що у "Резерв+" можна оновити свої персональні дані. Процес займає декілька хвилин. Також оновити дані можна у ТЦК та ЦНАПах. Зробити це потрібно до 16 липня 2024 року.

Як працює електронний кабінет "Резерв+" - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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