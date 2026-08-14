У застосунку "Армія+" стався збій

У популярному застосунку для військовослужбовців "Армія+" виникли технічні неполадки з входом в акаунт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони.
У Міністерстві оборони підтвердили технічний збій у роботі застосунку "Армія+". Через нього частина користувачів стикається з труднощами під час входу в особистий кабінет.
"Наразі у застосунку можуть виникати помилки під час авторизації. Наші фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи", - йдеться у заяві відомства.
"Армія+" створили для того, щоб звільнити військовослужбовців від паперової тяганини. Через застосунок бійці можуть подавати рапорти, не витрачаючи час на особисте узгодження з командуванням.
Загалом у застосунку доступно до 11 видів електронних рапортів - зокрема на відпустку, на допомогу та на різні види направлень.
Кожен такий рапорт має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ.
Тим часом раніше йшлося про схожі труднощі й у суміжному застосунку "Резерв+" - через некоректні дані в реєстрі "Оберіг" чоловіків, знятих з обліку, могли помилково прийняти за порушників.
Юристка пояснювала, що електронна база "Оберіг" є для поліції головним орієнтиром під час перевірок, тому невідповідність даних у ній і в паперовому військовому квитку створює ризики для власника документа.
За її словами, виправити помилку можна двома способами - дистанційно через застосунок або особисто звернувшись до територіального центру комплектування.