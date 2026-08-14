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У застосунку "Армія+" стався збій

09:35 14.08.2026 Пт
2 хв
Труднощі виникли при авторизації
aimg Олена Чупровська
Фото: у застосунку "Армія+" стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)

У популярному застосунку для військовослужбовців "Армія+" виникли технічні неполадки з входом в акаунт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони.

Що сталося

У Міністерстві оборони підтвердили технічний збій у роботі застосунку "Армія+". Через нього частина користувачів стикається з труднощами під час входу в особистий кабінет.

"Наразі у застосунку можуть виникати помилки під час авторизації. Наші фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи", - йдеться у заяві відомства.

Для чого потрібен застосунок "Армія+"

"Армія+" створили для того, щоб звільнити військовослужбовців від паперової тяганини. Через застосунок бійці можуть подавати рапорти, не витрачаючи час на особисте узгодження з командуванням.

Загалом у застосунку доступно до 11 видів електронних рапортів - зокрема на відпустку, на допомогу та на різні види направлень.

Кожен такий рапорт має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ.

Тим часом раніше йшлося про схожі труднощі й у суміжному застосунку "Резерв+" - через некоректні дані в реєстрі "Оберіг" чоловіків, знятих з обліку, могли помилково прийняти за порушників.

Юристка пояснювала, що електронна база "Оберіг" є для поліції головним орієнтиром під час перевірок, тому невідповідність даних у ній і в паперовому військовому квитку створює ризики для власника документа.

За її словами, виправити помилку можна двома способами - дистанційно через застосунок або особисто звернувшись до територіального центру комплектування.

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