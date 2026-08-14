У застосунку "Армія+" стався збій

Що сталося

У Міністерстві оборони підтвердили технічний збій у роботі застосунку "Армія+". Через нього частина користувачів стикається з труднощами під час входу в особистий кабінет.

"Наразі у застосунку можуть виникати помилки під час авторизації. Наші фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи", - йдеться у заяві відомства.

Для чого потрібен застосунок "Армія+"

"Армія+" створили для того, щоб звільнити військовослужбовців від паперової тяганини. Через застосунок бійці можуть подавати рапорти, не витрачаючи час на особисте узгодження з командуванням.

Загалом у застосунку доступно до 11 видів електронних рапортів - зокрема на відпустку, на допомогу та на різні види направлень.

Кожен такий рапорт має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ.