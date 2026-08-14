В приложении "Армия+" произошел сбой

В популярном приложении для военнослужащих "Армия+" возникли технические неполадки со входом в аккаунт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны.
В Министерстве обороны подтвердили технический сбой в работе приложения "Армия+". Из-за него часть пользователей сталкивается с трудностями при входе в личный кабинет.
"В настоящее время в приложении могут возникать ошибки во время авторизации. Наши специалисты уже работают над возобновлением стабильной работы", - говорится в заявлении ведомства.
"Армия+" создали для того, чтобы освободить военнослужащих от бумажной волокиты. Через приложение бойцы могут подавать рапорты, не тратя время на личное согласование с командованием.
Всего в приложении доступно до 11 видов электронных рапортов - в частности на отпуск, помощь и различные виды направлений.
Каждый такой рапорт имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.
Между тем ранее речь шла о схожих трудностях и в смежном приложении "Резерв+" - из-за некорректных данных в реестре "Оберег" мужчин, снятых с учета, могли ошибочно принять за нарушителей.
Юрист объясняла, что электронная база "Обериг" является для полиции главным ориентиром во время проверок, поэтому несоответствие данных в ней и в бумажном военном билете создает риски для владельца документа.
По ее словам, исправить ошибку можно двумя способами - дистанционно через приложение или лично обратившись в территориальный центр комплектования.