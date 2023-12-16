Применяют баллистику: хуситы усилили удары по судам в Красном море

Атаки со стороны Йемена поразили два корабля под либерийским флагом. Некоторые страны задумываются о приостановке контейнерных перевозок через Красное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Беспилотник атаковал судно под флагом Либерии "Аль-Джасре". Это вызвало пожар, который потом потушили.

Во время второй атаки, хуситы выпустили две ракеты по кораблю под либерийским флагом. Одна из ракет попала в корабль и вызвала пожар. На запрос корабля откликнулся американский военный корабль "Мейсон".

Ранее в тот же день хуситы пригрозили атаковать судно MSC Alanya, которое шло на север в южной части Красного моря. Они приказали судну развернуться и идти на юг. Американских сил в этом районе не было, но они поддерживали связь с судном, и оно продолжило свой путь на север.

"Ни на одном из трех атакованных кораблей не было зарегистрировано никаких травм, но эта последняя волна атак является еще одной демонстрацией огромного риска для международного судоходства, вызванного этими действиями хуситов", - сказали в Центральном командовании.

По словам хуситов, оба судна направлялись в Израиль. Группа заявила, что хочет поддержать палестинцев, поскольку израильские силы ведут войну против связанных с Ираном боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Согласно серверам отслеживания, "Аланья", и "Palatium III" указали в качестве пункта назначения Джидду в Саудовской Аравии.

"Мы продолжим препятствовать заходу всех судов в израильские порты до тех пор, пока не будут доставлены продукты питания и лекарства, в которых нуждается наш народ в секторе Газа", - сказали в своем заявлении хуситы

По информации Reutrers, в пятницу датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk приостановила все контейнерные перевозки через Красное море до дальнейшего уведомления.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

Ранее мы сообщали, что хуситы ударили по коммерческому танкеру в Красном море, вследствие чего возник пожар и судно получило повреждения.

К слову, йеменские хуситы заявили, что будут атаковать все корабли, следующие в Израиль.