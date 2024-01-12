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Застосовували підводний човен, били по радарах і ракетах: що відомо про удар по хуситах у Ємені

Фото: що відомо про удар по хуситах у Ємені (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Збройні Сили Великобританії та США завдали по хуситах ударів за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів. Підтримали це рішення уряду Данії, Німеччини, Нової Зеландії та Південної Кореї.

Наслідки цієї атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Sky News, сторінки в соціальній мережі Twitter Міністра оборони Великобританії Ріші Сунака, ЦЕНТКОМу, телеканал CNN.

Підготовка удару

У листопаді розпочалися атаки єменських хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

Прем'єр Великобританії Ріші Сунак обговорив у ході спеціальної наради та схвалив завдання авіаударів за позиціями хуситів у Ємені.

"Прем'єр-міністр заявив, що Великобританія продовжить вживати заходів для захисту свободи судноплавства та захисту життів на морі", - повідомили у парламенті.

Міністр оборони Великобританії виклав відео, на якому видно виліт одного з чотирьох "Тайфунів", які завдали високоточних ударів по двох військових об'єктах хуситів разом із силами США.

 

Також підготовку до удару виклав і ЦЕНТКОМ США.

Завдання удару

Удари завдавалися одразу по кільком містам із застосуванням морського та авіаційного озброєння.

Сполучені Штати та Британія завдали серії авіаударів по центрах зберігання озброєння та баз для навчання хуситів у Ємені.

У мережі з'явилося відео пожежі після завдання удару по хуситах.

Які об'єкти потрапили під атаку

За інформацією телеканалу CNN, під атаку потрапили

  • військова база Кахлан у провінції Саада;
  • авіабаза Аль-Дайламі до півночі від столиці Ємену Сани;
  • район аеропорту міста Худайда на Червоному морі;
  • аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз у південно-західному кутку Ємену;
  • аеродром міста Аббс.

Міжнародна реакція

Вісім країн, які підтримали рішення Великобританії та США, випустили спільну заяву.

"Вибухи були здійснені відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, відповідно до Статуту ООН", - написано у заяві.

Прем'єр Великобританії Ріші Сунак зазначив, що хусіти загрожували британським та іншим судам і порушували торгівлю. Через це зросла ціна на сировинні товари.

"Королівські ВПС завдали точкових ударів по військових об'єктах, що використовуються повстанцями-хуситами в Ємені. В останні місяці вони здійснили серію небезпечних і дестабілізуючих нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, погрожуючи британським та іншим міжнародним судам, що спричинило серйозні порушення життєво важливого торгівлі. призвело до зростання цін на сировинні товари", - сказав Сунак.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ударів у Ємені було завдано по ракетних об'єктах та радарах хуситів. Голова Пентагону керував спецоперацією із лікарні.

"Сьогоднішні удари були завдані об'єктами, пов'язаними з безпілотними літальними апаратами хуситів, балістичними та крилатими ракетами, а також береговими радарами та засобами повітряного спостереження", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Президент США Джо Байден сказав, що ці удари по хуситах – відповідь на їхні безпрецедентні атаки на міжнародні морські судна у Червоному морі, включаючи застосування протикорабельних балістичних ракет.

"Ці атаки поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу торгівлю та свободу судноплавства. Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство, екіпажі з понад 20 країн зазнавали загроз або були взяті в заручники під час актів піратства", - сказав Байден.

Хто такі хусити

Хусити - це угрупування шиїтів, створене в 90-х роках для боротьби з корумпованим урядом Ємену. Вони отримали свою назву від засновника Хусейна аль-Хусі.

Хусити вважають себе частиною "осі опору" Ізраїлю, США та всьому Заходу, яку очолює Іран.

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