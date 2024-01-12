Применяли подлодку, били по радарам и ракетам: что известно об ударе по хуситам в Йемене

Подготовка удара

В ноябре начались атаки йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море.

Премьер Великобритании Риши Сунак обсудил в ходе специального совещания и одобрил нанесение авиаударов по позициям хуситов в Йемене.

"Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит принимать меры для защиты свободы судоходства и защиты жизней на море", - сообщили в парламенте.

Министр обороны Великобритании выложил видео, на котором видно вылет одного из четырех "Тайфунов" нанесших высокоточные удары по двум военным объектам хуситов вместе с силами США.

Также подготовку к удару выложил и ЦЕНТКОМ США.

Нанесение удара

Удары наносились сразу по нескольким городам с применением морского и авиационного вооружения.

Соединенные Штаты и Британия нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене.

В сети появилось видео пожара после нанесения удара по хуситам.

Какие объекты попали под атаку

По информации телеканала CNN, под атаку попали

военная база Кахлан в провинции Саада;

авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;

район аэропорта города Худайда на Красном море;

аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена;

аэродром города Аббс.

Международная реакция

Восемь стран, поддержавших решение Великобритании и США выпустили совместное заявление.

"Взрывы были осуществлены в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, в соответствии с Уставом ООН", - написано в заявлении.

Премьер Великобритании Риши Сунак отметил, что хуситы угрожали британским и другим судам и нарушали торговлю. Из-за этого выросла цена на сырьевые товары.

"Королевские ВВС нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене. В последние месяцы они осуществили серию опасных и дестабилизирующих нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая британским и другим международным судам, что вызвало серьезные нарушения жизненно важного торгового маршрута и привело к росту цен на сырьевые товары", - сказал Сунак.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что удары в Йемене были нанесены по ракетным объектам и радарам хуситов. Глава Пентагона руководил спецоперацией из больницы.

"Сегодняшние удары были нанесены по объектам, связанным с беспилотными летательными аппаратами хуситов, баллистическими и крылатыми ракетами, а также береговыми радарами и средствами воздушного наблюдения", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Президент США Джо Байден сказал, что эти удары по хуситам - ответ на их беспрецедентные атаки на международные морские суда в Красном море, включая применение противокорабельных баллистических ракет.

"Эти атаки поставили под угрозу персонал США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства. Более 50 стран пострадали от 27 атак на международное коммерческое судоходство, экипажи из более 20 стран подвергались угрозам или были взяты в заложники во время актов пиратства", - сказал Байден.

Кто такие хуситы

Хуситы - это шиитская группировка, созданная в 90-х годах для борьбы с коррумпированным правительством Йемена. Они получили свое название от основателя Хусейна аль-Хуси.

Хуситы считают себя частью "оси сопротивления" Израилю, США и всему Западу, возглавляемой Ираном.