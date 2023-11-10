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Застерегли ухилянтів. Прикордонники попередили про негоду в горах

Фото: прикордонники попередили про негоду в горах (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

На гірських ділянках українсько-румунського кордону зафіксовано значне погіршення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як відзначають прикордонники, на гірських ділянках випав сніг, а температура повітря опустилась до -3 градусів. 

"Закликаємо "незаконних туристів" не ризикувати власним життям та не порушувати державний кордон", - пише пресслужба.

 

Фото: прикордонники попередили про негоду в горах (t.me/DPSUkr)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні. Попереджають про дощі та сильний вітер.

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