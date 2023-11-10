Застерегли ухилянтів. Прикордонники попередили про негоду в горах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Фото: прикордонники попередили про негоду в горах (t.me/DPSUkr)

"Закликаємо "незаконних туристів" не ризикувати власним життям та не порушувати державний кордон", - пише пресслужба.

Як відзначають прикордонники, на гірських ділянках випав сніг, а температура повітря опустилась до -3 градусів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні. Попереджають про дощі та сильний вітер.

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