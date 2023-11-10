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Предостерегли уклонистов. Пограничники предупредили о непогоде в горах

Пятница 10 ноября 2023 17:14
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Предостерегли уклонистов. Пограничники предупредили о непогоде в горах Фото: пограничники предупредили о непогоде в горах (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

На горных участках украинско-румынской границы зафиксировано значительное ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечают пограничники, на горных участках выпал снег, а температура воздуха опустилась до -3 градусов.

"Призываем "незаконных туристов" не рисковать собственной жизнью и не нарушать государственную границу", - пишет пресс-служба.

Фото: пограничники предупредили о непогоде в горах (t.me/DPSUkr)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики дали прогноз погоды в эти выходные. Предупреждают о дождях и сильном ветре.

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