"Заспокійливе для Z-аудиторії": В ОП відреагували на бажання окупантів провести "референдуми"

В Офісі президента України відреагували на плани окупантів провести референдуми на захоплених територіях. Там вважають, що таким чином Росія продовжує вигадувати заспокійливе для внутрішньої аудиторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Кремль продовжує вигадувати заспокійливе для Z-аудиторії. "Ми ще нічого не починали", "ми по-справжньому не воювали", "референдуми змінять все", - написав Подоляк, зазначивши, що Збройні сили України тим часом "тихо, спокійно і методично виконують роботу з деокупації територій та ліквідації ворогів".

Нагадаємо, вчора "громадська палата" так званої "ДНР" попросила ватажка Дениса Пушиліна негайно провести "референдум" щодо входження до складу Росії.

З аналогічним зверненням до свого ватажка виступила "влада" так званої "ЛНР".

Вже сьогодні за негайний "референдум" виступили окупанти на Херсонщині.

При цьому у РФ також заявили про необхідність псевдоголосування на окупованих територіях. Там впевнені, що такий крок дозволить загарбникам заявити про напад на Росію.

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