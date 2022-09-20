ua ru
Вт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Заспокійливе для Z-аудиторії": В ОП відреагували на бажання окупантів провести "референдуми"

Новость на русском →
Київ, Вівторок 20 вересня 2022 12:53
"Заспокійливе для Z-аудиторії": В ОП відреагували на бажання окупантів провести "референдуми" Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Офісі президента України відреагували на плани окупантів провести референдуми на захоплених територіях. Там вважають, що таким чином Росія продовжує вигадувати заспокійливе для внутрішньої аудиторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Кремль продовжує вигадувати заспокійливе для Z-аудиторії. "Ми ще нічого не починали", "ми по-справжньому не воювали", "референдуми змінять все", - написав Подоляк, зазначивши, що Збройні сили України тим часом "тихо, спокійно і методично виконують роботу з деокупації територій та ліквідації ворогів".

"Різниця очевидна", - додав радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, вчора "громадська палата" так званої "ДНР" попросила ватажка Дениса Пушиліна негайно провести "референдум" щодо входження до складу Росії.

З аналогічним зверненням до свого ватажка виступила "влада" так званої "ЛНР".

Вже сьогодні за негайний "референдум" виступили окупанти на Херсонщині.

При цьому у РФ також заявили про необхідність псевдоголосування на окупованих територіях. Там впевнені, що такий крок дозволить загарбникам заявити про напад на Росію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Референдум
NEWS
У Києві з початку війни вперше запрацював McDonald's: нове меню та перші фото
У Києві з початку війни вперше запрацював McDonald's: нове меню та перші фото
DAILY
Берлінська стіна. Що заважає Німеччині розпочати постачання танків Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Берлінська стіна. Що заважає Німеччині розпочати постачання танків Україні