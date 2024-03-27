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Засоби для цього є. В Повітряних силах розповіли, як збивають "Циркони"

Фото: в Повітряних силах розповіли, як збивають "Циркони" (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Україна має необхідні засоби для того, щоб збивати російські протикорабельні гіперзвукові ракети ЗМ22 "Циркон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Як пояснив Євлаш, швидкість гіперзвукової зброї становить більше 5 махів. 1 мах - це близько 1,2 тисячі кілометрів на годину. 

"Це дуже-дуже швидка зброя. Якщо ми кажемо про "Циркони, то це приблизно 8-9 махів. Це неймовірно швидко. Однак коли ці ракети заходять на ударну траєкторію, їх швидкість спадає. Вона стає дозвуковою. Десь 4,5 махи", - розповів речник Повітряних сил.

Він додав, що, коли швидкість "Циркона" становить близько 4,5 махи, Україна застосовує протибалістичні комплекси для її збиття. Мова йде, наприклад, про SAMP/T чи Patriot. 

Атаки "Цирконом" по Україні

Нещодавно ЗМІ заявили про те, що Російська Федерація під час атаки проти України, 7 лютого, могла застосувати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон". Повторно ворог застосував вищезгадану ракету вже 25 березня. Тоді ж експерти змогли зібрати більшу кількість уламків та краще дослідити ракету. 

Про те, що відомо про ракету "Циркон" та чи дійсно росіяни могли нею атакувати Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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