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Засновнику Telegram Дурову дозволили виїхати з Франції, - AFP

Фото: засновник Telegram Павло Дуров (facebook.com_durov)
Автор: Каріна Левицька

Засновнику застосунку Telegram Павлу Дурову дозволили тимчасово виїхати з Франції. Є інформація, що він вирушив до Дубая.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Співрозмовник агентства заявив, що Дуров виїхав за дозволом влади. Ще одне з джерел повідомило, що слідчий суддя дозволив бізнесмену покинути Францію "на кілька тижнів". 

Одне з анонімних джерел AFP повідомило, що Дуров вирушив до Дубая.

Представник Telegram відмовився від коментарів, заявивши, що компанія виступить з заявою пізніше.

Зауважимо, що Дурова затримали в аеропорту Ле-Бурже поблизу Парижа в серпні минулого року та звинуватили в низці порушень, пов’язаних із заснованим ним популярним додатком для обміну повідомленнями. Тоді ж йому заборонили виїзд з країни.

Після кількох днів допиту йому висунули кілька звинувачень у несприйнятті екстремістського та терористичного контенту та відпустили під заставу в п’ять мільйонів євро (5,6 мільйона доларів).

Усі деталі затримання засновника Telegram - у матеріалі РБК-Україна.

Пізніше стало відомо, що месенджер Telegram після затримання засновника Павла Дурова у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців.

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ФранціяTelegramПавло Дуров