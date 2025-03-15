Засновнику Telegram Дурову дозволили виїхати з Франції, - AFP

Засновнику застосунку Telegram Павлу Дурову дозволили тимчасово виїхати з Франції. Є інформація, що він вирушив до Дубая.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Співрозмовник агентства заявив, що Дуров виїхав за дозволом влади. Ще одне з джерел повідомило, що слідчий суддя дозволив бізнесмену покинути Францію "на кілька тижнів".
Одне з анонімних джерел AFP повідомило, що Дуров вирушив до Дубая.
Представник Telegram відмовився від коментарів, заявивши, що компанія виступить з заявою пізніше.
Зауважимо, що Дурова затримали в аеропорту Ле-Бурже поблизу Парижа в серпні минулого року та звинуватили в низці порушень, пов’язаних із заснованим ним популярним додатком для обміну повідомленнями. Тоді ж йому заборонили виїзд з країни.
Після кількох днів допиту йому висунули кілька звинувачень у несприйнятті екстремістського та терористичного контенту та відпустили під заставу в п’ять мільйонів євро (5,6 мільйона доларів).
Усі деталі затримання засновника Telegram - у матеріалі РБК-Україна.
Пізніше стало відомо, що месенджер Telegram після затримання засновника Павла Дурова у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців.
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