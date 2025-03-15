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Основателю Telegram Дурову разрешили выехать из Франции, - AFP

Фото: основатель Telegram Павел Дуров (facebook.com_durov)
Автор: Карина Левицкая

Основателю приложения Telegram Павлу Дурову разрешили временно выехать из Франции. Есть информация, что он отправился в Дубай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Собеседник агентства заявил, что Дуров выехал с разрешения властей. Еще один из источников сообщил, что следственный судья разрешил бизнесмену покинуть Францию "на несколько недель".

Один из анонимных источников AFP сообщил, что Дуров отправился в Дубай.

Представитель Telegram отказался от комментариев, заявив, что компания выступит с заявлением позже.

Заметим, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже близ Парижа в августе прошлого года и обвинили в ряде нарушений, связанных с основанным им популярным приложением для обмена сообщениями. Тогда же ему запретили выезд из страны.

После нескольких дней допроса ему предъявили несколько обвинений в неприятии экстремистского и террористического контента и отпустили под залог в пять миллионов евро (5,6 миллиона долларов).

Все детали задержания основателя Telegram - в материале РБК-Украина.

Позже стало известно, что мессенджер Telegram после задержания основателя Павла Дурова во Франции начал сотрудничать со следствием. Компания начала отвечать на запросы правоохранителей.

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ФранцияTelegramПавел Дуров