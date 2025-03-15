Основателю Telegram Дурову разрешили выехать из Франции, - AFP

Собеседник агентства заявил, что Дуров выехал с разрешения властей. Еще один из источников сообщил, что следственный судья разрешил бизнесмену покинуть Францию "на несколько недель".

Один из анонимных источников AFP сообщил, что Дуров отправился в Дубай.

Представитель Telegram отказался от комментариев, заявив, что компания выступит с заявлением позже.