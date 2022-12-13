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Засновника криптобіржі FTX, яка обалилася, заарештували на Багамах

Фото: Сем Бенкман-Фрід (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Правоохоронні органи Багамських островів затримали ексгендиректора і засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда. Запит на арешт видали США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Прокурор у південному окрузі штату Нью-Йорк Дем'єн Вільямс повідомив, що затримання відбувалося на підставі засекреченого обвинувального ув'язнення. Влада обіцяє розсекретити його пізніше.

Бенкмана-Фріда звинувачують в електронному шахрайстві, шахрайстві з цінними паперами, відмиванні грошей та злочинній змові. Засновник криптобіржі проходить єдиним обвинуваченим у справі.

FTX Group, оператор зареєстрованої на Багамах криптовалютної біржі FTX, оголосила про банкрутство 11 листопада. Ще на початку осені бізнес оцінювався у 32 млрд доларів.

Процедурою банкрутства займається новий глава компанії Джон Рей, який має багатий досвід роботи з банкрутствами, зокрема енергокомпанії Enron. Рей вже заявив, що не бачив такого жахливого стану компанії за весь свій 40-річний досвід проведення реструктуризацій.

Аналітична компанія Nansen, що займається розслідуванням банкрутства однієї з найбільших криптобірж FTX, помітила таємничий витік приблизно 662 млн доларів у токенах. Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід був допитаний поліцією та регуляторами Багамських островів.

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криптоіндустрія