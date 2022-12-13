Основателя рухнувшей криптобиржи FTX арестовали на Багамах

Прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Дэмьен Уильямс сообщил, что задержание происходило на основании засекреченного обвинительного заключения. Власти обещают рассекретить его позже.

Бэнкмана-Фрида обвиняют в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и преступном сговоре. Основатель криптобиржи проходит единственным обвиняемым в деле.

FTX Group, оператор зарегистрированной на Багамах криптовалютной биржи FTX, объявила о банкротстве 11 ноября. Еще в начале осени бизнес оценивался в 32 млрд долларов.

Процедурой банкротства занимается новый глава компании Джон Рэй, который имеет богатый опыт работы с банкротствами, в том числе энергокомпании Enron. Рэй уже заявил, что не видел столь ужасного состояния компании за весь свой 40-летний опыт проведения реструктуризаций.

Аналитическая компания Nansen, занимающаяся расследованием банкротства одной из крупнейших криптобирж FTX, заметила таинственную утечку примерно 662 млн долларов в токенах. Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид был допрошен полицией и регуляторами Багамских островов.

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