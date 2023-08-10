Засновник "Яндекса" Волож засудив "варварське вторгнення" Росії в Україну

"Я категорично проти варварського вторгнення Росії в Україну, де в мене, як і у багатьох, є друзі та родичі. Я в жаху від того, що кожен день у будинки українців летять бомби", - йдеться у заяві.

Волож стверджує, що з 2014 року не мешкає на території Росії, але розуміє, що ним є частка відповідальності за дії країни.

"Було багато причин, через які мені доводилося мовчати. Можна сперечатися про своєчасність моєї заяви, але не про її суть. Я проти війни", - написав Волож, який має і російський, і ізраїльський паспорти.

Спроба дистанціюватися

Волож описав себе як "ізраїльського технологічного підприємця казахстанського походження" на особистому веб-сайті, що викликало критику в російських ЗМІ та Telegram за явне применшення його зв'язків з Росією.

Волож розробив "Яндекс" у Росії, створивши найбільшу в країні технологічну компанію і зрештою вивівши її на американську фондову біржу Nasdaq у 2011 році.

Він залишив посаду генерального директора і залишив раду директорів після того, як Європейський Союз включив його до свого списку санкцій у червні 2022 року. Волож назвав рішення ЄС "помилковим".

"Яндекс" проводить корпоративну реструктуризацію, яка зрештою має призвести до того, що його основний прибутковий бізнес у Росії буде виділений із зареєстрованої в Нідерландах материнської компанії Yandex NV.

З того часу, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, "Яндекс" прагнув збалансувати внутрішній тиск, з одного боку, зі своїми західними інвесторами, з іншого.

"Яндекс" давно та активно співпрацює з ФСБ, передаючи дані користувачів. Його стрічка новин багато років використовувалася для кремлівської пропаганди.