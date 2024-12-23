Засновник WhiteBIT посилив Стратегічну раду Diia.City United

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Ця бізнес-спілка об’єднує провідних представників бізнесу та технологій, які працюють над створенням сприятливого середовища для розвитку українського ІТ та глобальної експансії технологічних компаній.

Разом із Володимиром Носовим у складі ради працюють такі успішні підприємці, як Олег Гороховський (monobank), Олександр Конотопський (Ajax Systems), Дмитро Дубровський (Uklon), Олександр Косован (MacPaw) та інші.

"Приєднання до Стратради Спілки Diia.City United для мене — це можливість ще голосніше говорити світу про силу українських технологій. Як CEO міжнародної компанії WhiteBIT, я бачу, наскільки широко наша експертиза затребувана у різних країнах. Тепер разом із IT-спільнотою Diia.City ми зможемо ще більше підсилювати позиції України на глобальній tech-арені та формувати майбутнє цифрової економіки", - прокоментував своє долучення Володимир Носов.

Разом з тим блокчейн-екосистема WhiteBIT Group стала новим членом Diia.City United. Співпраця у межах цього бізнес-комюніті спрямована на зміцнення можливостей та звʼязків між провідними технологічними компаніями України. Це дозволяє обмінюватися знаннями та створювати інновації, долаючи можливі виклики.

"Сьогоднішній світ технологій - це про синергію. Коли tech-компанії об’єднуються, ми не просто створюємо продукти чи сервіси - ми будуємо майбутнє. Завдяки співпраці у Diia.City United ми можемо активніше ділитися знаннями, обмінюватися ідеями та вирішувати спільні виклики. Разом ми сильніші, швидші та здатні змінювати правила гри", - додає засновник та CEO WhiteBIT Group.

Володимир Носов - український підприємець, засновник та СЕО WhiteBIT Group, групи компаній, що спеціалізується на розробці продуктів в області блокчейн, Президент футбольного клубу "Металіст 1925", почесний консул України в Іспанії, меценат і благодійник. Володимир Носов займається розвитком блокчейн-технологій, інвестує у проєкти з розвитку криптоосвіти та розвиває український футбол.

За 2,5 роки повномасштабної війни Володимир Носов та WhiteBIT передали на допомогу українській армії та цивільним понад 445 млн гривень. За вклад у допомогу Збройним силам України Володимир Носов був нагороджений відзнаками Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, РНБО, ГУР. Також він отримав понад 50 подяк від військових частин та підрозділів ЗСУ.

Diia.City United - це бізнес-спілка продуктових технологічних компаній, що є резидентами Дія.City. Її мета - створення простору, де українські технологічні бізнеси мають змогу зростати та масштабуватися на глобальному рівні. Учасниками спілки є найбільші українські компанії, серед яких Ajax Systems, Computools, Genesis, MacPaw, Jooble, Reface, Uklon, Monobank, LetyShops, Roosh та багато інших.