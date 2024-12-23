Основатель WhiteBIT усилил Стратегический совет Diia.City United

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Этот бизнес-союз объединяет ведущих представителей бизнеса и технологий, которые работают над созданием благоприятной среды для развития украинского ІТ и глобальной экспансии технологических компаний.

Вместе с Владимиром Носовым в составе совета работают такие успешные предприниматели, как Олег Гороховский (monobank), Александр Конотопский (Ajax Systems), Дмитрий Дубровский (Uklon), Александр Косован (MacPaw) и другие.

"Присоединение к Стратраде Союза Diia.City United для меня - это возможность еще громче говорить миру о силе украинских технологий. Как CEO международной компании WhiteBIT, я вижу, насколько широко наша экспертиза востребована в разных странах. Теперь вместе с IT-сообществом Diia.City мы сможем еще больше усиливать позиции Украины на глобальной tech-арене и формировать будущее цифровой экономики", - прокомментировал свое присоединение Владимир Носов.

Вместе с тем блокчейн-экосистема WhiteBIT Group стала новым членом Diia.City United. Сотрудничество в рамках этого бизнес-комьюнити направлено на укрепление возможностей и связей между ведущими технологическими компаниями Украины. Это позволяет обмениваться знаниями и создавать инновации, преодолевая возможные вызовы.

"Сегодняшний мир технологий - это о синергии. Когда tech-компании объединяются, мы не просто создаем продукты или сервисы - мы строим будущее. Благодаря сотрудничеству в Diia.City United мы можем активнее делиться знаниями, обмениваться идеями и решать общие вызовы. Вместе мы сильнее, быстрее и способны менять правила игры", - добавляет основатель и CEO WhiteBIT Group.

Владимир Носов - украинский предприниматель, основатель и СЕО WhiteBIT Group, группы компаний, специализирующейся на разработке продуктов в области блокчейн, Президент футбольного клуба "Металлист 1925", почетный консул Украины в Испании, меценат и благотворитель. Владимир Носов занимается развитием блокчейн-технологий, инвестирует в проекты по развитию криптообразования и развивает украинский футбол.

За 2,5 года полномасштабной войны Владимир Носов и WhiteBIT передали на помощь украинской армии и гражданским более 445 млн гривен. За вклад в помощь Вооруженным силам Украины Владимир Носов был награжден знаками отличия Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, СНБО, ГУР. Также он получил более 50 благодарностей от воинских частей и подразделений ВСУ.

Diia.City United - это бизнес-союз продуктовых технологических компаний, которые являются резидентами Дія.City. Его цель - создание пространства, где украинские технологические бизнесы могут расти и масштабироваться на глобальном уровне. Участниками союза являются крупнейшие украинские компании, среди которых Ajax Systems, Computools, Genesis, MacPaw, Jooble, Reface, Uklon, Monobank, LetyShops, Roosh и многие другие.