Засновник VEON Огі Фабела розповів про успіх Київстар і допомогу Україні

На YouTube-каналі OK TALK вийшов новий епізод - розмова між СЕО Київстар Олександром Комаровим та відомим американським підприємцем Огі К Фабела ІІ, людиною, яка стоїть за однією з найвідоміших телекомунікаційних історій успіху у світі - компанією VEON, до якої входить Київстар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

У відвертій розмові Огі Фабела поділився ключовими принципами свого успіху, розповів про піонерський дух та неочікувану кар’єру в поліції.

Життєва тріада

На прохання Олександра Комарова описати свій життєвий шлях трьома словами, Огі Фабела назвав: піонерство, віра та команда.

Піонерство - це любов робити те, чого ніхто ще не намагався, і те, що люди вважають неможливим. Підприємець зізнається, що любить, коли йому кажуть "ні". Саме цей принцип рухав ним, коли він у 13 років запустив свій перший бізнес - службу доставки газет у Каліфорнії. Цей ранній досвід навчив його дисципліні, відповідальності та важливості обслуговування клієнтів. Юний Огі інвестував власні гроші в пластикові пакети для газет, знаючи, що суха преса гарантує вищі чайові.

Другим словом стала віра, оскільки він віддає належне Богові за всі неймовірні речі та випробування, які вдалося подолати. А третім, але не менш важливим, є команда. Фабела переконаний, що не зміг би досягти успіху самотужки.

IPO у 25 років

Справжнім викликом для Огі Фабели стала робота на пострадянському просторі. Разом зі своїм партнером він заснував компанію, яка пізніше стала телекомунікаційним гігантом VEON.

"Ми хотіли привезти комунікації в Радянський Союз. Я хотів відкрити світ для радянського народу. І саме це ми й зробили", - зазначив Фабела.

Beeline став першою пострадянською компанією, виведеною на Нью-Йоркську фондову біржу (IPO). Це сталося, коли Огі Фабела було всього 25 років. Всі казали, що це неможливо через відсутність регламентів та політичні ризики. Але на думку підприємця, секрет полягав у "наївності": не знати всіх деталей, які часто заважають, та зосередитись на кінцевій меті.

І ось у 2025 році перша українська компанія Київстар потрапила у лістинг на NASDAQ.

"Ми зробили це, щоб показати світу, що навіть під час війни є економічні можливості. І ви не могли б знайти кращий актив, ніж Київстар, щоб показати світу, що в Україні можна робити хороші, сильні, прибуткові бізнеси", - пояснив він.

Неочікувана кар'єра у поліції

Вже маючи успіх, який дозволив багатьом піти на пенсію, у віці 44 років Огі Фабела прийняв несподіване рішення - приєднався до Поліцейської академії. Це був крок, покликаний використати свій управлінський досвід для реструктуризації фінансування поліцейського вертолітного підрозділу Чикаго.

Він переробив бізнес-модель підрозділу на підготовку до надзвичайних ситуацій, що дозволило залучити гранти від Міністерства внутрішньої безпеки США. Тепер Огі Фабела відчуває себе поліцейським насамперед, а бізнесменом - на другому місці. Він пройшов шлях від поліцейського до оператора, а потім і командира SWAT (спецпідрозділ поліції), а тепер є начальником поліції.

"У SWAT є перевага в тому, що у вас є одна місія, одна операція. З бізнесом все навпаки. Ви не знаєте, чого очікувати. У вас є стільки зацікавлених сторін, стільки тиску", - порівняв Фабела два світи.

Благодійність та Україна

Для сім'ї Фабела благодійність - це не просто передача грошей, а обов’язок ділитися своїм часом і талантами. Його молодший син Ендрю приїхав в Україну влітку 2022 року, щоб працювати в дитячому будинку, і повертається щоліта допомагати. Уся родина залучена до благодійних проєктів, зокрема у підтримці школи біля Києва.

Огі Фабела також згадав свої емоції після відвідування Бучі за три тижні після звільнення українського міста від окупантів, куди він приїхав разом із сином.

"Все довкола було дуже свіже. Я був там зі своїм сином Ендрю. Це було важко прийняти. Було дуже важко переварити, тому що це були люди, схожі на нас", - поділився він.

Інтерв'ю доступне мовою оригіналу – англійською та з українським дубляжем.