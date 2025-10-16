Основатель VEON Оги Фабела рассказал об успехе Киевстар и помощи Украине

На YouTube-канале OK TALK вышел новый эпизод - разговор между СЕО Киевстар Александром Комаровым и известным американским предпринимателем Оги К Фабела ІІ, человеком, который стоит за одной из самых известных телекоммуникационных историй успеха в мире - компанией VEON, в которую входит Киевстар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

В откровенном разговоре Оги Фабела поделился ключевыми принципами своего успеха, рассказал о пионерском духе и неожиданной карьере в полиции.

Жизненная триада

По просьбе Александра Комарова описать свой жизненный путь тремя словами, Оги Фабела назвал: пионерство, вера и команда.

Пионерство - это любовь делать то, чего никто еще не пытался, и то, что люди считают невозможным. Предприниматель признается, что любит, когда ему говорят "нет". Именно этот принцип двигал им, когда он в 13 лет запустил свой первый бизнес - службу доставки газет в Калифорнии. Этот ранний опыт научил его дисциплине, ответственности и важности обслуживания клиентов. Юный Оги инвестировал собственные деньги в пластиковые пакеты для газет, зная, что сухая пресса гарантирует более высокие чаевые.

Вторым словом стала вера, поскольку он отдает должное Богу за все невероятные вещи и испытания, которые удалось преодолеть. А третьим, но не менее важным, является команда. Фабела убежден, что не смог бы достичь успеха в одиночку.

IPO в 25 лет

Настоящим вызовом для Оги Фабелы стала работа на постсоветском пространстве. Вместе со своим партнером он основал компанию, которая позже стала телекоммуникационным гигантом VEON.

"Мы хотели привезти коммуникации в Советский Союз. Я хотел открыть мир для советского народа. И именно это мы и сделали", - отметил Фабела.

Beeline стал первой постсоветской компанией, выведенной на Нью-Йоркскую фондовую биржу (IPO). Это произошло, когда Оги Фабела было всего 25 лет. Все говорили, что это невозможно из-за отсутствия регламентов и политических рисков. Но по мнению предпринимателя, секрет заключался в "наивности": не знать всех деталей, которые часто мешают, и сосредоточиться на конечной цели.

И вот в 2025 году первая украинская компания Киевстар попала в листинг на NASDAQ.

"Мы сделали это, чтобы показать миру, что даже во время войны есть экономические возможности. И вы не могли бы найти лучший актив, чем Киевстар, чтобы показать миру, что в Украине можно делать хорошие, сильные, прибыльные бизнесы", - пояснил он.

Неожиданная карьера в полиции

Уже имея успех, который позволил многим уйти на пенсию, в возрасте 44 лет Оги Фабела принял неожиданное решение - присоединился к Полицейской академии. Это был шаг, призванный использовать свой управленческий опыт для реструктуризации финансирования полицейского вертолетного подразделения Чикаго.

Он переделал бизнес-модель подразделения на подготовку к чрезвычайным ситуациям, что позволило привлечь гранты от Министерства внутренней безопасности США. Теперь Оги Фабела чувствует себя полицейским прежде всего, а бизнесменом - на втором месте. Он прошел путь от полицейского до оператора, а затем и командира SWAT (спецподразделение полиции), а теперь является начальником полиции.

"У SWAT есть преимущество в том, что у вас есть одна миссия, одна операция. С бизнесом все наоборот. Вы не знаете, чего ожидать. У вас есть столько заинтересованных сторон, столько давления", - сравнил Фабела два мира.

Благотворительность и Украина

Для семьи Фабела благотворительность - это не просто передача денег, а обязанность делиться своим временем и талантами. Его младший сын Эндрю приехал в Украину летом 2022 года, чтобы работать в детском доме, и возвращается каждое лето помогать. Вся семья вовлечена в благотворительные проекты, в частности в поддержку школы под Киевом.

Оги Фабела также вспомнил свои эмоции после посещения Бучи через три недели после освобождения украинского города от оккупантов, куда он приехал вместе с сыном.

"Все вокруг было очень свежее. Я был там со своим сыном Эндрю. Это было трудно принять. Было очень трудно переварить, потому что это были люди, похожие на нас", - поделился он.

Интервью доступно на языке оригинала - на английском и с украинским дубляжом.