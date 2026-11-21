Бізнес на Кіпрі та закиди щодо РФ

Коментуючи публікації, в яких кіпрські об'єкти групи "Шатро" пов'язували з вихідцями з російського енергетичного та кіберспортивного бізнесу, Онуфрієв наголосив, що його компанія ніколи не мала справ із Кремлем чи бізнесом із РФ.

"У нас немає, не було і ніколи не буде жодних зв'язків із людьми, які мають відношення до Кремля. Усі компанії, які ми відкриваємо за кордоном - це ініціативи для роботи на європейському ринку за всіма законами ЄС", - заявив девелопер.

Максим Онуфрієв (фото: facebook.com/onufriiev)

За його словами, робота на Кіпрі стосувалася виключно внутрішніх підрядів для місцевих юридичних осіб.

"До російського бізнесу я теж не маю відношення. Моя компанія робила ремонт у орендаря в офісному центрі. Це кіпрська компанія. Усі взаємини в мене були з кіпрською компанією. Все було у правовому полі Кіпру та ЄС", - сказав Максим.

Позиція щодо війни

Підприємець також заперечив будь-яке знайомство з фігурантами медійних публікацій та підкреслив проукраїнську позицію свого кола спілкування за кордоном.

"Ніколи не перетинався і не бачив тих людей, про яких пишуть ЗМІ. А щодо нашого оточення тут: усі люди, з якими ми спілкуємося чи перетинаємося по роботі, або підтримують Україну, або мають статус "іноагентів" у РФ за свою антивоєнну позицію", - додав він.

Максим Онуфрієв підтримує Україну з початку війни (фото: facebook.com/onufriiev)

Окремо Онуфрієв прокоментував спроби пов'язати його ім'я з дослідженнями про причетність російських держкорпорацій до депортації українських дітей.

"Як я, батько чотирьох дітей, громадян України, можу ставитись до насильницького вивезення українських дітей? Я не лише засуджую такі дії представників російської влади, олігархату і бізнесу, - я зневажаю людей, які вчиняють цей злочин", - наголосив девелопер.

Законний виїзд і допомога Україні

Онуфрієв пояснив, що залишив Україну на законних підставах і продовжує підтримувати державу під час повномасштабної війни.

"Я не втік із України. Війна, як і всіх громадян України, застала мене вдома. Я батько чотирьох дітей, троє з них неповнолітні. Тому я виїжджав і повертався законно. 2024 року влітку я був в Україні, оформляв документи щодо відстрочки. Зараз я живу на Кіпрі та розвиваю міжнародні проєкти нашої команди, але серцем і справами ми залишаємося з домом. Від початку повномасштабної війни ми постійно підтримуємо Україну та регулярно допомагаємо донатами українським волонтерам", - зазначив бізнесмен.

Передача компанії доньці

Також він відкинув припущення про те, що передача частки в українській компанії його доньці у 2025 році була спробою уникнути відповідальності чи приховати активи.

"Переоформлення української компанії на мою доньку - це не спроба щось сховати. Вона планує працювати й сама розвивати цей бізнес далі. За роки роботи "Шатро" реалізувало в Україні багато крутих проєктів та об'єктів, які сьогодні працюють, розвиваються і приносять користь людям. Ми пишаємося тим, що збудували", - наголосив засновник групи.

Максим Онуфрієв і Олександр Усик (фото: facebook.com/onufriiev)

Відкритість до перевірок

Підсумовуючи, Максим Онуфрієв заявив про готовність до комунікації з українськими відомствами щодо будь-яких питань, порушених у деяких медіа.

"Ті звинувачення, які мені закидають у медіа, - це повний абсурд. Я максимально відкритий як для суспільства, так і для всіх українських державних та правоохоронних структур - мені немає чого приховувати", - резюмував підприємець.