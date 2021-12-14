ru ua
Вт, 14 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не заслуживает доверия: генсек НАТО о предложении России по ракетному мораторию

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 22:09
Не заслуживает доверия: генсек НАТО о предложении России по ракетному мораторию Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия нарушила запрет НАТО по расположению ядерных ракет средней дальности. Предложение о моратории от страны - не вызывает у Альянса доверия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресконференции в Брюсселе.

"Много лет у нас действовал запрет на все ракеты средней дальности, запрет касался также размещения ракет средней дальности в Европе. Это происходило в соответствии с соглашением ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности -ред.), согласованным в 1987 году", - заявил Столтенберг.

По словам генерального секретаря Альянса, своим поступком Россия нарушила договор, который действовал в течение длительных лет.

"Поэтому предложение России по мораторию не заслуживает доверия, ведь у нас был запрет и они его нарушили", - добавил генсек.

Также Столтенберг отметил, что отныне Российская Федерация обязана уничтожить свои ракеты SSC-8, в соответствии с соглашением ДРСМД. НАТО, со своей стороны, не намерен нарушать договор и размещать свое ядерное оружие в Европе.

"Мы продолжаем оставаться в готовности вести диалог с Россией", - отметил генсек.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Йенс Столтенберг
NEWS
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
DAILY
Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках