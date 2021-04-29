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Заслушивать Кабмин не будут: Рада отменила пленарное заседание в пятницу

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 11:12
Заслушивать Кабмин не будут: Рада отменила пленарное заседание в пятницу Фото: Рада отменила пленарное заседание в эту пятницу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Пленарное заседание Верховной рады в пятницу, 30 апреля, отменили. Традиционно на нем происходит заслушивание Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №5426. За него проголосовали 332 депутата Рады.

"Внести изменение в календарный план проведения пятой сессии Верховной рады о работе ВРУ в апреле 2021 года, предусмотрев 30 апреля - работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в тексте постановления.

Напомним, в понедельник замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Рада в пятницу не будет проводить пленарное заседание, а народные депутаты будут работать в комитетах.

Как писало РБК-Украина, сегодня парламент проведет два внеочередных заседания.

Так, вчера Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон парламентарии рассматривали с 16 марта, из-за чего работа ВР была заблокирована, и другие вопросы нардепы рассматривали на внеочередных заседаниях.

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