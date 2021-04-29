Заслуховувати Кабмін не будуть: Рада скасувала пленарне засідання у п'ятницю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"Внести зміну до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної ради щодо роботи ВРУ у квітні 2021 року, передбачивши 30 квітня - роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", - сказано у тексті постанови.

Нагадаємо, в понеділок заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Рада в п'ятницю не буде проводити пленарне засідання, а народні депутати працюватимуть у комітетах.

Як писало РБК-Україна, сьогодні парламент проведе два позачергових засідання.

Так, вчора Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Цей закон парламентарії розглядали з 16 березня, через що робота ВР була заблокована, і інші питання нардепи розглядали на позачергових засіданнях.