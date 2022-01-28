Заслушают министров и закроют сессию: повестка дня Рады на сегодня

Сегодня, 28 января Верховная рада не будет работать в режиме пленарных заседаний. Парламентарии заслушают министров, зачитают депутатские запросы и закроют сессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

Час вопросов к правительству

Так, сегодня, в 10:00 нардепы заслушают во время часа вопросов к правительству:

министра обороны Алексея Резникова о ситуации на украинско-российской границе;

о ситуации на украинско-российской границе; министра здравоохранения Виктора Ляшко по преодолению пандемии коронавируса;

по преодолению пандемии коронавируса; премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно энергетической безопасности Украины.

Объявление депутатских запросов

После часа вопросов к правительству парламентарии, согласно плану, в 12:00 проведут оглашение депутатских запросов.

Закрытие сессии

Уже в 12:30 нардепы планируют закрыть шестую сессию Верховной рады Украины ІХ созыва. Стоит отметить, что сегодня самая короткая повестка дня в девятом созыве Рады.