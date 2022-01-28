Заслушают министров и закроют сессию: повестка дня Рады на сегодня

Сегодня, 28 января Верховная рада не будет работать в режиме пленарных заседаний. Парламентарии заслушают министров, зачитают депутатские запросы и закроют сессию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.
Так, сегодня, в 10:00 нардепы заслушают во время часа вопросов к правительству:
После часа вопросов к правительству парламентарии, согласно плану, в 12:00 проведут оглашение депутатских запросов.
Уже в 12:30 нардепы планируют закрыть шестую сессию Верховной рады Украины ІХ созыва. Стоит отметить, что сегодня самая короткая повестка дня в девятом созыве Рады.
Напомним, Верховная рада из-за вспышки коронавируса перенесла пленарные заседания на середину февраля.
Так, уже на следующей неделе 31 января состоится заседание согласительного совета, после чего 1 февраля откроется очередная сессия и состоится пленарное заседание. Но уже на следующий день нардепы продолжат работу в комитетах, фракциях и группах (со 2 по 4 февраля).
Добавим, ранее сообщалось, что только во фракции "Слуга народа" заболели около 20 нардепов также COVID заразились более 40 сотрудников Аппарата Рады.