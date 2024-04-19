Засідка тривала тиждень. Буданов розкрив деталі знищення Ту-22М3

Українські захисники тиждень вичікували, доки російський бомбардувальник Ту-22М3 вийде на потрібний рубіж, щоб його знищити.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі ВВС Україна заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
"Тиждень була, скажімо так, сам "засідка". Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж", - розповів Буданов, коментуючи знищення Ту-22М3.
За його словами, літак збили на відстані 308 кілометрів. Для цього наші захисники використали ті прийоми та засоби, які задіяли під час знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.
Начальник ГУР нагадав, що росіяни ще мають такі літаки, але від успішних дій Сил оборони Одесі буде трохи легше. Саме ракети Х-22, які запускають Ту-22М3, завдали місту найбільше руйнувань.
Як зазначив Буданов, раніше сили протиповітряної оборони не могли перехопити радянську потужну та швидкісну ракету Х-22. Її точність була "не такою і великою", оскільки це стара розробка.
"Більшість цивільних будівель знищили саме ці ракети", - уточнив начальник ГУР.
Він також розповів, що тепер росіянам доведеться знайти нові рубежі пуску Х-22 і для запуску ракет по Одесі вони зможуть застосовувати лише наземні комплекси, а також ракети з дальньої авіації та моря.
Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російські окупанти знову намагалися завдати ракетного удару по південних областях України. Для цього вони використовували ракети Х-22, які запустили два бомбардувальники Ту-22М3.
Українським захисникам вперше вдалося збити один із таких літаків, який проводив атаку. За інформацією джерел РБК-Україна, для цього використали зенітний ракетний комплекс С-200. Його модифікували спеціалісти.
Більш детально про Ту-22М3 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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