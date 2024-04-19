Засада длилась неделю. Буданов раскрыл детали уничтожения Ту-22М3

"Неделю была, скажем так, сама "засада". Ждали, когда она выйдет на нужный рубеж", - рассказал Буданов, комментируя уничтожения Ту-22М3.

По его словам, самолет сбили на расстоянии 308 километров. Для этого наши защитники использовали те приемы и средства, которые задействовали во время уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Начальник ГУР напомнил, что у россиян еще есть такие самолеты, но от успешных действий Сил обороны Одессе будет немного легче. Именно ракеты Х-22, которые запускают Ту-22М3, нанесли городу больше всего разрушений.

Как отметил Буданов, ранее силы противовоздушной обороны не могли перехватить советскую мощную и скоростную ракету Х-22. Ее точность была "не такой и большой", поскольку это старая разработка.

"Большее количество гражданских построек уничтожили именно эти ракеты", - уточнил начальник ГУР.

Он также рассказал, что теперь россиянам придется найти новые рубежи пуска Х-22 и для запуска ракет по Одессе они смогут применять только наземные комплексы, а также ракеты с дальней авиации и моря.