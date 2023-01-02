На засіданні Військового комітету НАТО в Брюсселі обговорять підтримку України
Військовий комітет НАТО проведе засідання 18-19 січня 2023 року в Брюсселі. Серед тем зустрічі - підтримка України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Альянсу.
Як повідомляється, на засіданні в Брюсселі будуть обговорені питання стратегічної важливості для Альянсу. Уперше на такому заході будуть присутні представники Швеції та Фінляндії, що минулого року розпочали процес вступу в організацію.
Зазначено, що на засіданнях 18 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представить останні політичні цілі й обговорить виклики безпеці, які стоять перед Альянсом, також будуть порушені питання війни в Україні, військового потенціалу НАТО та його здатності реагувати на виклики сучасності й майбутнього.
19 січня начальники генштабів держав НАТО зустрінуться з партнерами в межах миротворчого контингенту в Косові KFOR - Вірменією, Австрією, Фінляндією, Ірландією, Молдовою, Швецією, Швейцарією та Україною, а також обговорять діяльність небойової місії в Іраку.
На заключній зустрічі Військовий комітет обговорить поточну підтримку України з боку НАТО.
Зазначимо, військовий комітет НАТО - це військовий орган Альянсу найвищої інстанції, що виконує функції консультування з військових питань політичним органам НАТО і стратегічного командування силами Альянсу.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у НАТО заявили, що не перебуває у стані війни з Росією, попри допомогу, що надається Україні.
Також раніше ми писали, що у НАТО вважають, що Збройні Сили України вміло використовують нові технології у війні. І це дає їм мати перевагу на полі бою.
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