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На засіданні Військового комітету НАТО в Брюсселі обговорять підтримку України

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Брюссель, Понеділок 02 січня 2023 19:37
На засіданні Військового комітету НАТО в Брюсселі обговорять підтримку України Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Військовий комітет НАТО проведе засідання 18-19 січня 2023 року в Брюсселі. Серед тем зустрічі - підтримка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Альянсу.

Як повідомляється, на засіданні в Брюсселі будуть обговорені питання стратегічної важливості для Альянсу. Уперше на такому заході будуть присутні представники Швеції та Фінляндії, що минулого року розпочали процес вступу в організацію.

Зазначено, що на засіданнях 18 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представить останні політичні цілі й обговорить виклики безпеці, які стоять перед Альянсом, також будуть порушені питання війни в Україні, військового потенціалу НАТО та його здатності реагувати на виклики сучасності й майбутнього.

19 січня начальники генштабів держав НАТО зустрінуться з партнерами в межах миротворчого контингенту в Косові KFOR - Вірменією, Австрією, Фінляндією, Ірландією, Молдовою, Швецією, Швейцарією та Україною, а також обговорять діяльність небойової місії в Іраку.

На заключній зустрічі Військовий комітет обговорить поточну підтримку України з боку НАТО.

Зазначимо, військовий комітет НАТО - це військовий орган Альянсу найвищої інстанції, що виконує функції консультування з військових питань політичним органам НАТО і стратегічного командування силами Альянсу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у НАТО заявили, що не перебуває у стані війни з Росією, попри допомогу, що надається Україні.

Також раніше ми писали, що у НАТО вважають, що Збройні Сили України вміло використовують нові технології у війні. І це дає їм мати перевагу на полі бою.

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