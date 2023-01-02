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На заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе обсудят поддержку Украины

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Брюссель, Понедельник 02 января 2023 19:37
На заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе обсудят поддержку Украины Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Военный комитет НАТО проведет заседание 18-19 января 2023 года в Брюсселе. Среди тем встречи - поддержка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Альянса.

Как сообщается, на заседании в Брюсселе будут обсуждены вопросы стратегической важности для Североатлантического союза. Впервые на мероприятии будут присутствовать представители Швеции и Финляндии, которые в прошлом году начали процесс вступления в организацию.

Отмечено, что на заседаниях 18 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представит последние политические цели и обсудит вызовы безопасности, стоящие перед Альянсом, также будут подняты вопросы войны в Украине, военного потенциала НАТО и его способности реагировать на вызовы современности и будущего.

19 января начальники генштабов НАТО встретятся с партнерами в рамках миротворческого контингента в Косово KFOR - Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдовой, Швецией, Швейцарией и Украиной, а также обсудят деятельность небоевой миссии в Ираке.

Во время заключительной встречи Военный комитет обсудит текущую поддержку Украины со стороны НАТО.

Отметим, что военный комитет НАТО - это военный орган Североатлантического союза высшей инстанции, выполняющий функции консультирования по военным вопросам политическим органам НАТО и стратегическому командованию силами Альянса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в НАТО заявили, что не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на оказываемую Украине помощь.

Также мы писали, что в НАТО считают, что Вооруженные Силы Украины умело используют новые технологии в войне. И это дает им преимущество на поле боя.

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