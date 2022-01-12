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Для защиты конституционного строя: Туркменистан усиливает контроль за интернетом

Новина українською →
Среда 12 января 2022 22:43
Для защиты конституционного строя: Туркменистан усиливает контроль за интернетом Фото: Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился усилить контроль за интернетом. Якобы, для сохранения конституционного строя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

В стране планируют, якобы, бороться с распространением материалов, которые вредны для конституционного строя

Поручение об усилении контроля было дано Министерству национальной безопасности.

"Нужно контролировать интернет в соответствии с требованиями. Нужно выявлять и ограничивать на территории нашей страны работу интернет-источников, распространяющих сведения, наносящие вред конституционному строю нашего государства, направленные против общества, извращающие действительность, пропагандирующие терроризм, экстремизм, национализм и другие незаконные действия”, - заявил президент.

В то же время министерству поручено усилить борьбу с нарушениями общественной безопасности и массовыми беспорядками.

Как сообщает другое СМИ "Радио Азатлык" решение о контроле над населением было принято на фоне массовых протестов в Казахстане. Правоохранителям приказали предотвращать скопления людей, а сельских участковых предупредили о личной ответственности за соблюдение правопорядка.

В частности, в Туркмении давят и на долю населения, которое недовольно частичной отменой развоза субсидируемых продуктов и ростом цен на некоторые продуктовые пайки. В одном из микрорайонов Ашхабада вызвали в полицию людей, которые составили коллективное обращение с соответствующей жалобой в Министерство торговли. Им предложили написать объяснительную записку и пригрозили открытием уголовного дела.

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