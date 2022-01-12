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Для захисту конституційного ладу: Туркменія посилює контроль за інтернетом

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Середа 12 січня 2022 22:43
Для захисту конституційного ладу: Туркменія посилює контроль за інтернетом Фото: Гурбангули Бердимухамедов, президент Туркменістану (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Туркменії Гурбангули Бердимухамедов розпорядився посилити контроль за інтернетом. Нібито, для збереження конституційного ладу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Коммерсант".

В країні планують, нібито, боротися з розповсюдженням матеріалів, які шкідливі для конституційного ладу

Доручення про посилення контролю було надано Міністерству національної безпеки.

"Потрібно контролювати інтернет відповідно до вимог. Потрібно виявляти та обмежувати на території нашої країни роботу інтернет-джерел, що розповсюджують відомості, що завдають шкоди конституційному ладу нашої держави, спрямовані проти суспільства, що перекручують дійсність, пропагують тероризм, екстремізм, націоналізм та інші незаконні дії”, - заявив президент.

Водночас міністерству доручено посилити боротьбу з порушеннями громадської безпеки й масовими заворушеннями.

Як повідомляє інше ЗМІ "Радіо Азатлик", рішення про контроль над населенням було прийнято на тлі масових протестів в Казахстані. Правоохоронцям наказали запобігати скупченням людей, а сільських дільничих попередили про особисту відповідальність за дотримання правопорядку.

Зокрема, у Туркменії тиснуть й на частку населення, яке незадоволене частковим скасуванням розвезення субсидованих продуктів й зростанням цін на деякі продуктові пайки. В одному з мікрорайонів Ашхабада викликали до поліції людей, які склали колективне звернення з відповідною скаргою до Міністерства торгівлі. Їм запропонували написати пояснювальну записку та пригрозили відкриттям кримінальної справи.

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